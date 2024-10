Do lado do Grêmio, é óbvio o que Renato tem de fazer. O modo segurança, com linhas baixas para reduzir espaços e proteger zagueiros e laterais, deu certo. O nível das atuações subiu. Só tem um detalhe. O jogo na Arena do Galo emitiu alertas. Mesmo em novo formato e comportamento, o Tricolor vazou mais do que devia. Nem falo do segundo tempo, quando o treinador foi arriscando tudo e empilhando atacantes, mas de antes, ainda no primeiro tempo.