O anúncio de Fernando Diniz no Cruzeiro, que surgiu como suposto destino de Renato (embora ele e seu empresário tenham negado com ênfase), emite um sinal claro: a estátua segue no Grêmio em 2025. É a minha leitura de Diniz na Toca da Raposa. Salvo hecatombe de campo, como improvável rebaixamento ou não pegar nem vaga na Sul-Americana, a tendência é Renato ficar.