Titular absoluto do Grêmio em 2024, Soteldo tem permanência incerta para a próxima temporada. O desejo do Tricolor, mesmo com a indefinição sobre a continuidade do trabalho de Renato Portaluppi, é renovar com o venezuelano. Entretanto, os valores previstos na compra junto ao Santos são considerados altos: U$S 5 milhões, cerca de R$ 27,7 milhões, por 50% dos direitos econômicos. O clube analisa alternativas para compor uma negociação.