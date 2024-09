O Cruzeiro desistiu da ideia de contratar o técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, para o ano que vem. Após demitir Fernando Seabra, no domingo (22), o clube mineiro decidiu buscar um treinador que pudesse se apresentar imediatamente na Toca da Raposa e, por isso, anunciou nesta segunda (23) a contratação de Fernando Diniz, com contrato até dezembro de 2025.