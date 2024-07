Imaginei que a derrota por 3 a 0 para o Juventude era o fundo do poço na crise sem fim. Dali não podia piorar, ainda mais com Renato sacando a estátua e prometendo sair do Z-4. Pois piorou. Caminhando em campo, sem forçar, trocando passes até com certa lentidão, o Cruzeiro fez 2 a 0 em ritmo de treino.