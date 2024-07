Trocar de técnico antes do fim de um ciclo mínimo, no fim do ano, nunca é bom. Pode até ser um mal necessário, às vezes a partir de informações de bastidores das quais nem dispomos, mas bom não é. É uma cultura que temos de mudar, inclusive para os jogadores saberem que se der errado todos estão no mesmo barco até o fim e não só o treinador.