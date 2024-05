Em parceria com o Banco de Alimentos, o Inter convoca seus torcedores a ajudar vítimas das enchentes. Desde essa quinta-feira (2), recebe-se doações no Gigantinho. Serão arrecadados alimentos, roupas, itens de higiene pessoal e de limpeza até o dia 11 de maio, das 8h às 18h, no portão 1.