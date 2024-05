A situação enfrentada pelo Rio Grande do Sul pela constante chuva também afeta o Inter. O nível do Guaíba avançou e já invadiu os campos do CT Parque Gigante. A sessão desta quinta ocorreu normalmente e foi a última antes da alteração na programação pelos transtornos da cheia histórica. No final da tarde, o clube comunicou o fechamento preventivo do CT.