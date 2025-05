Grêmio deixou escapar a vitória, mas dessa vez tem o que saudar

Foi a melhor atuação do Grêmio na mão de Mano Menezes. Tomou um gol no finzinho, logo após abrir o placar a 41 minutos do segundo tempo, mas no lance seguinte o Bragantino empatou com Izidro Pitta. Serrote largou o paraguaio sozinho na área, na ânsia por ajudar o miolo da área. Uma única desatenção em um jogo no qual o Grêmio se protegeu bem, tanto que Volpi faz uma única defesa difícil, em vez de uma por minuto, como antes.



Foi um balde de água fria pelo roteiro e o gol sofrido no finzinho, mas se jogar sempre assim, o Grêmio terá o seu campeonato de segurança, sem rebaixamento. A surpresa foi Nathan Pescador, e não Cristaldo ou Monsalve. Nathan foi o de sempre: apático, sem ajudar a marcar e errando passes. Com ele, na etapa inicial, o Grêmio se defendeu muito bem. Não deu espaço para o organizado Bragantino, que tinha posse mas não finalizava.