O fato de a Conmebol referendar o jogo do Inter pela Copa Sul-Americana contra o Delfín, no próximo dia 8, para o Estádio Alfredo Jaconi, é um indicativo do caminho escolhido pela dupla Gre-Nal. Com o tempo, os acessos à Serra vão sendo reconstruídos, abrindo a hipótese de ser menos mambembe, treinando em POA e mandando jogos no RS. O fator local seria menos prejudicado. Das soluções piores, a melhor, como diria o filósofo.