A ideia do roxo unindo Grêmio e Inter na luta pela reconstrução pós-enchentes pode ser o primeiro passo para algo ainda maior do que ambos trabalharem juntos pelos outros. Isso já aconteceu outras vezes, embora o emblema da camiseta única seja um marco. Refiro-me ao Grêmio jogar no Beira-Rio e/ou o Inter treinar nas dependências gremistas. Em algum momento essa realidade será colocada, diante das situações dos estádios e dos CTs.