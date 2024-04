Já se falou dos centroavantes, Diego Costa e Gilberto. O primeiro está a um gol de ser o goleador isolado do campeonato, inclusive. Dos técnicos, bastante se disse. Há muitos pontos de contato. Roger Machado e Renato Portaluppi são identificados com o Grêmio. Um já foi comandado pelo outro com título e gol decisivo naquela Copa do Brasil do Fluminense, em 2007. Trabalharam juntos na Arena.