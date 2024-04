Antes de decisões como a deste sábado, entre Grêmio e Juventude, fala-se muito no anímico. Prefiro outra expressão: o mental. Certa vez, D'Alessandro, entrevistado no SporTV no programa Grande Círculo, durante a pandemia, todos de casa, disse que o mental é mais da metade do futebol atual. Fiz a pergunta e ele imaginando que nem fosse tanto, mas ele atalhou para dar mais ênfase.