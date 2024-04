O Grêmio ganhou mais um reforço na lateral esquerda para a final do Gauchão no sábado (6), às 16h30min, na Arena, contra o Juventude. Além de Mayk, que volta de suspensão, Cuiabano treinou nesta quinta (4) e poderá ficar no banco de reservas. O zagueiro Pedro Geromel pode ser outra possível novidade no grupo que busca o hepta estadual.