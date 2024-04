É pouco só dizer que foi a vitória do alívio este 2 a 0 sobre o Athletico-PR, após a derrota na estreia para o Vasco. O Grêmio não apenas jogou bem e competiu, como há muito não se via, mas finalmente não tomou gol. Balançar a rede o time sempre conseguiu. Seu mantra tem de ser não vazar. Mais do que isso: o "bombado" ataque do Furacão virou mirrado diante da forte marcação gremista. Mérito para Renato, que de novo não foi na onda de empilhar zagueiros e volantes quando vem o resultado negativo. Foi de Soteldo, Pavon, Cristaldo e Galvão: três atacantes e um meia clássico, autor do primeiro gol.