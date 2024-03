No mínimo 10 mil colorados estarão no Estádio Mané Garrincha, onde o Inter enfrenta, nesta quarta-feira (13), o Nova Iguaçu-RJ, em jogo único pela segunda fase da Copa do Brasil. Esta é a estimativa de Zita Buffi, diretora consular do Inter, que vai organizar a recepção na chegada da delegação ao hotel.