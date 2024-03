Até que este ano demorou. Normalmente é mais perto das finais. Como a Justiça Desportiva não pune e tem pouca credibilidade, começa a corrida para condicionar a arbitragem. O dirigente que não espernear é cobrado internamente e pela própria torcida. O Inter rodou vídeo com supostos erros de Daronco no Gre-Nal no circuito interno do Beira-Rio. O Grêmio mandou ofício para a FGF no mesmo tom. O vice Antônio Brum falou em "não vão nos tirar o campeonato na mão grande". Não é só aqui.