A quarta-feira (20) no Brasil amanheceu com a notícia de que a justiça da Espanha aceitou o pedido para Daniel Alves aguardar sentença definitiva em liberdade. O ex-lateral da Seleção, assim que depositar fiança de 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões) e entregar seus passaportes brasileiro e o espanhol, poderá deixar a prisão. Nosso colega Leonardo Oliveira, direto de Barcelona, em frente ao presídio onde está o lateral, trouxe as informações sobre o caso no Sala de Redação desta quarta.