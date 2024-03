Neymar e sua família devem, outra vez, ajudar Daniel Alves com um empréstimo para pagar quantias estabelecidas pela Justiça no processo em que foi condenado a quatro anos e meio de prisão por estupro de uma jovem. A 21ª Câmara da Audiencia de Barcelona decidiu, no começo da manhã desta quarta-feira (20), que o jogador pode esperar em liberdade o julgamento dos recursos à sua sentença.