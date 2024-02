As condições da partida contra o São José, no domingo (11), e o uso de uma equipe alternativa, não escondem o fato de que o Inter vem melhorando a cada jogo do Gauchão 2024. Em franca evolução, o time de Eduardo Coudet desponta como favorito para terminar a fase de classificação em primeiro lugar, sempre lembrando que ainda não enfrentou Juventude e Grêmio.