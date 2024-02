É possível que tenhamos estreias em Gre-Nal dos dois lados de Porto Alegre. Uma delas é Pavón, recém-contratado pelo Tricolor. Além disso, poderemos ter as primeiras aparições de jovens da base no clássico, como Gustavo Nunes ou Nathan Fernandes, no Grêmio, e Gustavo Prado e Anthoni, no Inter.