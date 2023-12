Com o de sábado (2), são três choros de Mano Menezes já como técnico do Corinthians. O primeiro, uma alfinetada de que tinha time pensando no alto da tabela antes de ser livrar da baixa, quando o Inter se aproximou do Z-4. Depois, mais direto, disse que passou um semestre apanhando no Beira-Rio sem peças e, uma vez demitido, brotaram reforços de Seleção.