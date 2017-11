As atuações recentes não credenciam certeza de vitória do Inter mesmo contra o Luverdense. Está faltando organização para atacar. Só bola na área para Damião não é razoável. Por sorte, os resultados paralelos estão ajudando. O perigo, nesta segunda-feira, é se a zaga for mesmo Leo Ortiz e Tales. Aí o risco é enorme. Tenho repetido, não é de hoje: o elenco do Inter é desequilibrado. Do meio para trás, as carências são enormes.