Enquanto a Itália resmunga o azar de pegar justamente a Suécia na repescagem, o que a coloca com chance real de não ir à Copa do Mundo, a CBF anunciou nesta terça-feira que, no dia 23 de março, a Seleção vai à Rússia enfrentar os donos de casa, em estádio a ser definido. Boa sacada visitar o país sede com antecedência. Trata-se de uma ambientação.