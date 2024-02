Desconheço algo parecido no mundo. Milhares de pessoas rumam para o litoral todo ano, mas aqui no Rio Grande do Sul há uma peculiaridade que são os condomínios. Nada contra os condomínios no litoral gaúcho, muito pelo contrário. Eles se proliferaram de maneira espantosa nos últimos 20 anos. Uma legião se desloca para lá não apenas no verão, mas o ano inteiro.