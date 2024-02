O dinheiro que falta para áreas essenciais vai para o famigerado Fundo Eleitoral. Na semana passada, foi sancionada pelo presidente da República a Lei Orçamentária que, entre outras coisas, define o valor deste fundo. Não é exclusividade do atual presidente, é o rito para a sanção do projeto que existe há sete anos. Os responsáveis são os políticos, que decidem como o nosso dinheiro será gasto. São R$ 4,96 bilhões do orçamento para a campanha deste ano.