Um relatório divulgado recentemente pela rede de notícias britânica BBC, sediada em Londres, mostrou aquilo que sentimos na pele: 2023 foi o ano mais quente da história. A autoria do relatório, reverberado por toda a imprensa mundial, é da agência climática da Organização das Nações Unidas (ONU). A temperatura dos oceanos também está subindo. Os motivos são as mudanças climáticas pela interferência do homem na natureza.