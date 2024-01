Não sou crítico literário e nada contra ser um. Sou apenas um jornalista que gosta de ler. Existem dezenas de livros bons. Com frequência me pedem uma indicação. Sempre digo a mesma coisa: o melhor livro é aquele que te interessa. Nem sempre adianta tu me pedires uma indicação. Posso gostar de uma coisa e tu não.