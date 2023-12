Acabo de completar um ano ocupando este espaço. Nesse período, escrevi 48 colunas sobre os mais variados assuntos. Educação, trânsito, saúde, eleições americanas, apostas – nunca vou me conformar com o fato de o governo ter deixado esse setor desregulado por tanto tempo, mas não vou falar disso hoje –, reformas estruturais, democracia, política, cinema, tecnologia, histórias felizes, tristes e até me arrisquei a escrever sobre música, sobre o rock.