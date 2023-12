Já falei aqui, mas convém lembrar. Em julho de 2021, descobri que era portador de um tumor na cabeça, no cerebelo, que fica logo abaixo do cérebro. Eu era um completo negligente com minha saúde. As eventuais dores de cabeça e tonturas não eram passageiras. Eu as curava com medicação para seguir a vida. Na verdade, eram, sim, muito sérias. O exame de ressonância magnética, indicado pelo otorrinolaringologista Otávio Piltcher, foi feito e, no mesmo dia, ele me comunicou – corretamente e sem meias palavras – que o tumor na minha cabeça poderia ser um câncer e precisaria ser removido imediatamente.