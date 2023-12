Finalmente e antes tarde do que nunca, o Projeto de Lei (PL) 3.626/2023, que regulamenta as casas de apostas, as chamadas bets, foi aprovado no Senado, na quarta-feira, em Brasília. Sem regras, os sites de apostas fazem o que bem entendem. O Brasil é o país com mais acessos do mundo. Tem gente que aposta mais de uma vez por dia. Em segundo lugar, aparece o Reino Unido, com metade dos acessos dos brasileiros. Não são acessos aleatórios, pesquisas dizem isso.