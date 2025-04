Frio e chuva aceleram a busca por lavanderias em Passo Fundo

Lavanderias profissionais são opção para quem procura por praticidade no dia a dia. Lav & Leva / Divulgação

Secar uma calça jeans ou cobertor durante as estações mais frias do ano pode ser um desafio, principalmente para quem não possui máquina de secar ou área de ventilação adequada. Por isso, a solução encontrada por muitos é apostar nas lavanderias profissionais.

O processo é simples: basta separar os itens em casa e levar até o estabelecimento que lava, seca e passa. O valor das peças variam: enquanto a lavagem de uma camisa chega a custar R$ 15, casacos mais grossos podem sair por R$ 50.

Em uma lavanderia no centro de Passo Fundo, a movimentação com peças outono-inverno já começou, como afirma a sócia e gerente Ilse Fritzen. O local faz mais de 200 lavagens por dia e já identificou aumento na procura desde o início do outono.

Leia Mais Outono no norte gaúcho terá oscilação no clima e chuvas mais frequentes

— Essa é uma época em que cresce a procura pelos serviços. O clima começa a esfriar, as pessoas tiram roupas de inverno, cobertores, edredons e casacos do armário, e muita gente prefere contar com a lavanderia para fazer essa higienização de forma mais prática e eficiente — disse.

Apesar do perfil da clientela ser variado, o público jovem tem se destacado entre os pedidos de lavagem. Grande parte mora sozinho e procura praticidade no dia a dia.

— Esse público valoriza muito o tempo, a organização e a comodidade de deixar a roupa conosco e receber tudo limpo, dobrado e pronto para usar — explica Ilse.

Clientes fiéis

Além dos jovens, o estabelecimento também atende famílias, casais e clientes fiéis que utilizam o serviço há anos.

É o caso do empresário Anderson Moura que, há pelo menos quatro anos e mesmo com máquina de lavar em casa, busca por uma lavagem profissional de casacos, ternos e cobertores guardados durante a primavera e o verão.

— Como o dia a dia é corrido, eu passo na frente da lavanderia, buzino, ela já recolhe e só me avisa a hora que devo retirar. É tudo muito rápido e prático — conta.

Casacos de inverno e cobertores são os itens mais entregues nas lavanderias no início do outono. Maiara Bersch / Agencia RBS

Para Moura, o valor pago pelo serviço compensa. Segundo ele, além de higienizada e embalada, a peça recebe um cuidado que pode ficar de lado nas lavagens domésticas.

— Pode ser que eu acabe misturando as peças e a minha máquina não tem a capacidade de maior volume. É uma experiência muito boa usar os serviços das lavanderias profissionais — afirma.

Há ainda quem utilize o serviço por não ter espaço para secar itens grandes como cobertores, tapetes ou cortinas em casa. Para a comerciária Patrícia Kadota, as lavanderias são uma excelente opção, principalmente para quem não tem tempo de fazer a tarefa no dia a dia.