"Bye Bye Brasil" envelheceu bem, mas é impossível ignorar a perspectiva "brancocêntrica"

Uma cópia estalando de nova de Bye Bye Brasil (1979) foi exibida há alguns dias em Nova York, dentro da programação do festival Isso É Brasil: Cinema According to L.C. Barreto Productions, que celebrou os 60 anos da empresa de produção cinematográfica dos Barretões com uma seleção de 13 filmes — de Vidas Secas (1963) a Flores Raras (2013), passando por Terra em Transe (1967) e Dona Flor e seus Dois Maridos (1976).