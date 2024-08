Precisamos normalizar a ideia de que o normal, como quase tudo, também é político

A música Vaca Profana fez muito sucesso no início dos anos 1980, mas nada que se compare ao seu verso mais famoso. Não é o melhor verso da música brasileira, não é sequer o melhor verso do Caetano, mas é tão conhecido que tem gente convencida de que a expressão “de perto ninguém é normal” é um ditado tão antigo quanto as igrejas de Salvador. Hoje nem todo mundo lembra da canção, mas a frase não só se instalou na linguagem cotidiana e na sabedoria popular como já foi usada como título de série (mais de uma), livro sobre amor e sexualidade, peça de teatro, filme e até como slogan de campanha contra os manicômios.