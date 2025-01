Mudança "salva" joia da base e a decisão do Grêmio por Lucas Esteves

Kaick estava sendo sondado por clubes da Série A e poderia deixar o Grêmio a qualquer momento. ANGELO PIERETTI / Grêmio,divulgação

Uma segunda-feira (27) agitada marcou o noticiário do Grêmio, com anúncio do goleiro Tiago Volpi e mais duas informações que mexeram com os gremistas nas redes sociais. A volta do volante Kaick aos treinos e o consequente retorno do jogador ao planos do clube, e, também, a tentativa do Tricolor em contratar o lateral-esquerdo Lucas Esteves, do Vitória, ganharam muito destaque.

O anúncio de Volpi, contratado junto ao Toluca, do México, deveria ter sido a notícia mais comentada pelos gremistas em um dia que foi marcado por muitas especulações. O jogador, que chega carregado de rejeição pelo torcedor, no entanto, não virou pauta entre os tricolores.

Outro assunto, e que teve mais visibilidade do que a chegada do goleiro, foi o retorno de Kaick aos treinamentos. Depois de praticamente ser descartado do grupo principal de Gustavo Quinteros, o jogador foi incluído em uma nova lista de atletas e trabalhou normalmente com o grupo profissional no jogo treino de segunda-feira. Kaick já estava, inclusive, sendo sondado por clubes da Série A e poderia deixar o Grêmio a qualquer momento. A decisão da diretoria "salva" um jogador que pode ser muito importante na longa temporada do Grêmio.

Por fim, o assunto mais falado. A polêmica da noite e que toma conta também de toda a terça-feira. A tentativa do Grêmio em trazer Lucas Esteves, do Vitória, virou a principal discussão entre gremistas e é preciso decifrar o assunto e entender o seu desfecho.

O Grêmio, depois de tentar negociar com o Vitória, e, por óbvio, com a anuência do jogador, pagou a multa rescisória do atleta e estava próximo de anunciar o bom lateral-esquerdo como novo reforço. O presidente do clube baiano, indignado com a possibilidade de perder o jogador, devolveu o dinheiro ao Grêmio e passou a criar situações para não liberar Esteves. A diretoria tricolor, e essa é a principal informação, decidiu que irá até o fim para contratar o jogador e conta com estudos jurídicos que confirmam toda a razão ao Grêmio.