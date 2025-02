A goleada do Grêmio que serve para destruir comentaristas

O guerreiro Braithwaite também ficou incomodado com a atuação no primeiro tempo. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O jogo da noite de terça-feira (11) na Arena é daqueles momentos que se tornam dos mais complicados na vida de um comentarista. É difícil imaginar que os 5 a 0, em casa, merecem críticas e preocupações com relação ao que está acontecendo no trabalho do Grêmio. E é exatamente isso que precisamos fazer. Incrivelmente, o time de Gustavo Quinteros, depois de golear na Arena, precisa entender por que o jogo assustou o torcedor.

O Grêmio começou a partida como se estivesse sem empolgação para buscar a vitória. Ao final da primeira etapa, mesmo já vencendo por 3 a 0, a atuação ruim foi amplificada pela palavra de Braithwaite, que falou incomodado com o rendimento do time do Grêmio. E essa realidade virou a tônica da noite em razão do nível técnico e físico que o Pelotas apresentou.

A segunda etapa, com mudanças no Grêmio, seguiu no mesmo ritmo e mais gols saíram. A atuação melhorou um pouco, mas o adversário, que já não tinha o que fazer, seguiu demonstrando uma fragilidade constrangedora e a goleada surgiu naturalmente.

Em resumo, por incrível que possa parecer, os cinco gols, sendo dois muito bonitos, ficaram em segundo plano diante das dificuldades coletivas. Diferentemente da forma como o Grêmio atuou e goleou Caxias e São Luiz, a noite da Arena contra a equipe pelotense, deixou um ar de preocupação e ficou claro que o time de Quinteros precisa melhorar muito para conseguir lutar pelo título do Gauchão.