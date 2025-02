Inter salvou Gustavo Quinteros, e ele terá a chance de reverter a história

Quinteros e Roger Machado no Gre-Nal 444. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Inter venceu o São Luiz de Ijuí e, unido ao tropeço do Juventude, assumiu a liderança geral do Campeonato Gaúcho. Esse resultado indica que o time de Roger Machado poderá decidir os mata-matas atuando no Beira-Rio, o que aumenta o favoritismo colorado. Do lado gremista, no entanto, a posição do Inter também tem um ponto positivo que precisa ser analisado e um tabu que terá que ser rompido.

Os pedidos de reforços feitos pelo técnico Gustavo Quinteros ganharam corpo nesta semana, e a resposta da diretoria do Grêmio foi imediata, com eles começando a desembarcar em Porto Alegre. Esses novos nomes diminuem a pressão sobre as dificuldades do grupo e também permitem que o treinador possa ter chance de aplicar a sua forma de jogar.

De segunda-feira (10) para cá, são cinco reforços garantidos e mais um que tem chance de chegar. Amuzu, Camilo, Lucas Esteves, Kike Olivera e Lucas Cândido são os nomes escolhidos e um novo zagueiro também deve ficar à disposição. E é aí que entra em campo a vitória do Inter em Ijuí.

O avanço colorado à liderança do Gauchão afastou a possibilidade de Gre-Nal nas semifinais da competição. O primeiro destes jogos seria na próxima semana, o que traria ainda mais dificuldade para o Grêmio. O técnico tricolor tem problemas para montar o time e não teria tempo hábil para utilizar os novos reforços a pleno nestes enfrentamentos. Os 10 dias a mais de trabalho vão permitir ao time gremista mais tempo para treinamento e Gustavo Quinteros tem a sua grande chance. Mesmo assim, o Tricolor terá que decidir em Caxias, contra o Juventude, o que sempre é muito difícil.

A história, no entanto, joga, agora, contra o time gremista e o seu treinador. A possibilidade do Inter decidir no Beira-Rio obrigará o Grêmio a romper uma lógica histórica. O Tricolor foi campeão apenas duas vezes decidindo no estádio colorado. Em 1980 e 2006, a torcida gremista festejou títulos após empates na casa do Inter. O Grêmio nunca foi campeão gaúcho vencendo a partida decisiva no Beira-Rio. Pois agora, ao que tudo indica, teremos a chance de vencer o tempo e a história a ser escrita caiu nas mãos de Gustavo Quinteros.