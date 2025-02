A nova fotografia do Grêmio com os reforços que estão a caminho

Quinteros deverá ganhar reforços para a sequência do Gauchão.

A diretoria do Grêmio trabalha forte para anunciar até cinco reforços até o final desta semana, data limite para inscrições no Campeonato Gaúcho. O belga Amuzu foi confirmado oficialmente nesta manhã , mas ainda não se tem a informação de que ele poderá fazer a sua estreia contra o Pelotas, nesta terça-feira (11) .

Além de extrema esquerda, o Grêmio pretende confirmar o lateral-esquerdo Lucas Esteves, que já está em Porto Alegre, e o volante Camilo, que já treina com o grupo mesmo ainda não tendo assinado contrato. Outros dois reforços estão em linhas finais de negociação . O primeiro é o atacante uruguaio Cristian Olivera, que joga nos Estados Unidos. O outro é um zagueiro que segue sendo mantido em segredo .

Por fim, o técnico Gustavo Quinteros espera contar com o lateral direito Igor Serrote, que está servindo à seleção brasileira sub-20. O jogador é muito elogiado pelo seu rendimento no Sul-Americano. Não se surpreendam se Serrote chegar em Porto Alegre como titular do time.