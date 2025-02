E foi muito bom o Grêmio não ter vencido o Inter

Gre-Nal 444 ficou no empate em 1 a 1, na Arena. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A minha tese, preciso dizer isso, afundou. O Grêmio não conseguiu manter os mesmos movimentos e acabou sendo muito inferior ao Inter no Gre-Nal do último sábado (8). A ideia da coluna da semana passada era de valorizar o trabalho realizado pela comissão técnica, mas isso ficou em segundo plano. O que chama a atenção, curiosamente, é que o resumo do Gre-Nal fez muito bem ao Tricolor. Ou seja, foi bom o time não ter vencido o Inter. A tese, por isso, por linhas tortas, acabou fazendo sentido.

Nas últimas horas, a diretoria do Tricolor voltou fortemente ao mercado. E esse foi o grande resultado prático do que se viu no Gre-Nal. Se fala em até sete novos nomes, sendo dois zagueiros, dois laterais, um volante e dois atacantes (Amuzu já foi anunciado) e isso acabou sendo resultado da inferioridade do Grêmio no clássico.

Os pedidos do técnico Gustavo Quinteros se tornaram mais visíveis a partir do Gre-Nal, e o Tricolor corre contra o tempo para estar mais forte nos jogos decisivos do Gauchão. A briga interna precisa ser esta, com um objetivo comum. A tônica de reclamações públicas não pode se tornar uma rotina e a chegada destes novos jogadores, se confirmadas, darão, aparentemente, mais confiança para o trabalho.

Agora o assunto voltou a estar fora do campo. A busca por reforços é a prioridade. E preciso entender, por isso, que o principal motivo desta lógica ter surgido foi a dificuldade no Gre-Nal. Ou seja, o resumo é esse. Ao final, fez muito bem ao Grêmio não ter vencido o Inter.