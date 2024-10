O combate ao racismo não pode depender da cor da camisa

Dez dias. Esse é o tempo que já se passou sobre o suposto caso de injúria racial ocorrido no clássico Gre-Nal do último dia 19 no Beira Rio. Seis torcedores, negros, do Grêmio, registraram Boletim de Ocorrência na 4ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre, que, com certeza, está investigando o caso. No âmbito esportivo, no entanto, nada. A celeridade de fatos idênticos não teve, desta vez, o mesmo tratamento. No âmbito das pessoas, a mesma coisa. O racismo, claramente, é seletivo por aqui.