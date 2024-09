O técnico Renato Portaluppi segue suspenso pelo STJD e seguirá fora da casamata nos próximos dois jogos do Grêmio. Uma mudança na conduta do treinador, no entanto, precisa ser analisada. Nos dois jogos em que estava suspenso, Renato adotou posturas diferentes. Contra o Bragantino, ficou em Porto Alegre e, contra o Botafogo, em Brasília, Renato acompanhou a delegação.