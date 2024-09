Mais um jovem deixa o Grêmio sem estrear pelos profissionais

O volante Lucas Camilo está indo para o Botafogo. Formado no Grêmio e figura carimbada nas convocações das seleções brasileiras de base, o jovem jogador se transfere antes mesmo de vestir a camisa profissional do Tricolor. Essa notícia, no entanto, não deve ser lida apenas pela manchete. Esse é um assunto complexo e tem várias formas de ser visto, e, por isso, não deve ser tratado de forma superficial.