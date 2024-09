O Grêmio negociou uma das promessas de suas categorias de base com o Botafogo. O volante Lucas Camilo rescindiu seu contrato nesta segunda-feira (2) para acertar um vínculo com o clube carioca. O Tricolor não recebe nenhum valor pela saída, mas mantém 50% dos direitos econômicos do jogador. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande.