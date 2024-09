A aproximação com o Olímpico e a verdadeira casa do Grêmio

A diretoria do Grêmio irá proporcionar uma visita ao passado no próximo final de semana. O Estádio Olímpico receberá o torcedor como parte dos festejos relacionados ao aniversário do clube. No domingo, dia 15, o Grêmio prepara atrações, e o velho casarão reabrirá as portas para a torcida. Em razão disso, muitos torcedores começaram a perguntar se existe algo nos bastidores que possa indicar o retorno do clube à Azenha.