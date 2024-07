A CBF divulgou, na noite de sexta, o áudio dos árbitros durante a marcação do pênalti na partida entre Grêmio e Corinthians. Esse assunto está no centro da preocupação tricolor. O erro da arbitragem e a conduta descontextualizada de quem analisa criaram um ambiente de insegurança no clube e medidas já foram adotadas.