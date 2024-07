Após a intervenção polêmica do VAR no lance em que foi marcado o pênalti para o Corinthians contra o Grêmio no empate em 2 a 2 na quinta-feira (25), a direção gremista pronunciou-se fortemente contra a arbitragem, comandada por Alex Gomes Stefano (RJ) e a do VAR, Pablo Gonçalves Pinheiro (RN).