A reunião do Conselho e o constrangimento do Grêmio

A segunda-feira (8) do Grêmio foi de cobranças. E o foco esteve nos dirigentes. Os péssimos resultados na primeira parte do Campeonato Brasileiro preocupam os gremistas e as discussões ganham cada vez mais contundência. As torcidas organizadas estiveram com o presidente Alberto Guerra e, à noite, o Conselho Deliberativo cobrou atitudes do vice de futebol Antônio Brum. Os dirigentes explicaram grande parte das tomadas de decisão e prometeram reforços para a equipe do técnico Renato.