A notícia de GZH sobre o foco do Grêmio na reapresentação dos seus jogadores para um período de treinos em São Paulo traz um bastidor constrangedor. O técnico Renato Portaluppi não esteve presente nesta reapresentação, ocorrida na manhã da última sexta-feira (17). O treinador do clube seguiu no Rio de Janeiro até a noite de domingo (19).