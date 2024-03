O futebol, antes dos fatos, é uma ciência de fácil análise. Nestes primeiros movimentos desta temporada, o mercado de transferências colocou o Internacional como franco favorito para o título do Gauchão. Mas este esporte não é uma equação banal e organizada. Para se chegar ao êxito com tamanha certeza é preciso mais do que bons nomes no aeroporto. Faltou, ao rival, um detalhe de difícil percepção.