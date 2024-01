Parece piada, mas não é. A sequência deste texto vai saudar uma atitude banal, mas que deveria ser obrigatória na condução do clubes de futebol do país. O novo presidente do Santos, Marcelo Teixeira, concedeu uma coletiva de imprensa, na tarde de segunda-feira (8), para informar os números oficiais dos negócios do clube paulista neste início de temporada. E dois deles envolvem o Grêmio.